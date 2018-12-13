وفاة الممثل الأردني يوسف يوسف في أمريكا بعد معاناة طويلة مع المرض

الممثل الأردني الراحل يوسف حجاوي

توفي الممثل الأردني يوسف حجاوي يوم الأربعاء الـ12 من ديسمبر عن عمر يناهز الـ73 عامًا، وذلك بعد معاناة وصراع طويل مع المرض، حيث قضى آخر أيامه في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين السابق ساري الأسعد الفنان الراحل عبر صفحته على موقع فيسبوك وقال: " ببالغ الحزن والأسى أنعى الزمیل الفنان یوسف یوسف، الذي انتقل إلى الرفیق الأعلى، تغمَّده الله بواسع رحمته وأسكنة فسیح جناته، وألھم ذويه ومحبيه وزملائي الفنانین الصبر والسلوان! وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنان يوسف يوسف هو ممثل أردني من أصل فلسطيني من مواليد خانيونس، وبدأ مشواره الفني في أول تمثيلية بثت على شاشة التلفزيون الأردني، وشارك في فرقة المسرح الأردني التابعة لوزارة الثقافة والإعلام في الستينيات، ومن أعماله المسرحية: "البرجوازي النبيل" و "أفول القمر"، ومن المسلسلات التي شارك فيها: مسلسل "هبوب الريح" و "لمن يغني العندليب" و "وجوه وأقنعة" و"الملح الأسود" والعديد من الأعمال الأخرى.

وكانت آخر أيام الراحل قد قضاها في إحدى المستشفيات في أمريكا، وكأنه كان يعلم باقتراب موعد رحيله عن الدنيا، لذا كان آخر ما كتبه عبر حسابه على موقع فيسبوك: "سامحوني وادعوا لي بالشفاء".