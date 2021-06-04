وفاة النجم أيمن زيدان...حقيقة أم شائعة؟!

ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة النجم السوري أيمن زيدان.

وردَّ زيدان، عبر حسابه الشخصي في (فيسبوك)، قائلاً: (والله العظيم أنا بخير)، مرفقاً صورة حديثة له.

وأعرب الممثل الشهير عن استيائه من مثل هذه الشائعات المستفزة، موضحاً: (بّا لإشاعات الموت السخيفة التي لا أفهم سبب ترويجها).

يشار أنها ليست المرة الأولى ، التي يتعرض فيها زيدان لشائعات الوفاة، وخاصة بعد ابتعاده لفترة طويلة عن الظهور في الدراما.

ولاقى منشور أيمن زيدان تفاعلاً كبيراً من قِبل عدد كبير من زملائه الذين تمنوا له الخير والسعادة والصحة الدائمة.

يذكر أن آخر أعمال أيمن الفنية كانت مسلسل (الكندوش) الذي عرض في رمضان الماضي حيث لعب الفنان شخصية (عزمي بيك ) وهو أحد نبلاء الأحياء الدمشقية، شخص غني يمتلك منظومة من القيم الأخلاقية، محاط بحب الآخرين، وهو يحبهم أيضاً، يتعرض لمشكلة شخصية فتغير مساره وتعطفه لمسار آخر، يقرر فيه أن يعاقب نفسه.



مسلسل (الكندوش) بطولة كل من أيمن زيدان، سلاف فواخرجي ، شكران مرتجى ، كندا حنا ، أيمن رضا و آخرين .