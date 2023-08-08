وفاة النجم عباس النوري حقيقة أم شائعة؟!

البوابة-نفى النجم السوري القدير عباس النوري صحة الأخبار التي انتشرت مؤخرا مؤكدة وفاته بعد دخوله المستشفى في دبي على اثر تعرضه لأزمة قلبية أدت الى وفاته على الفور.

و عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نشر النجم صورة له وهو فاتحاً ذراعيه مرفقة بتعليق قال فيه: (لازلت على قيد المحبة.. الحمد لله.. شكرا لرقي أفكار مطلقي الشائعات.. كل حبي أعز ما أملك.. عباس النوري).

و لم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة وفاة النجم المحبوب، حيث انتشرت هذه الإشاعة عدة مرات من قبل على مدار عدة سنوات، حيث ترددت شائعات وفاته عقب إصابته بفيروس كورونا، و مرة بحادث سير و أخيرا نتيجة إصابته بنوبة قلبية .

يشار الى ان آحر أعمال النجم عباس النوري كان مسلسل (مربى العز) و الي عرض في رمضان الماضي للمخرجة رشا شربتجي، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً جداً وشارك في بطولة العمل كل من أمل عرفة، نادين تحسين بيك، محمود نصر و آخرين.