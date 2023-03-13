وفاة مغني راب خلال غنائه أمام جمهوره.. فيديو صادم

توفي مغني الراب الأفريقي "كوستا تيتش" خلال أدائه الغنائي على خشبة المسرح في مدينة جوهانسبيرج الأفريقية يوم أمس الاحد، وذلك بحسب عدد من الصحف البريطانية.

تفاصيل وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح أمام جمهوره

أكّدت العديد من المصادر الإعلامية بأن المغني الإفريقي البالغ من العمر 27 عاماً كان يؤدّي إحدى أغانيه يوم أمس على خشبة المسرح، وبينما كان يغنّي انهار بشكل مفاجىء وصادم للجمهور وسقط على الأرض.

لكنّه تمالك نفسه، وعاد للوقوف واستكمل الغناء على المسرح، لبضع دقائق فقط ليعود وينهار مرة اخرى ويسقط أرض المسرح لكنّه ما لبث أن فارق الحياة على الفور عند نقله مباشرة إلى المستشفى وسط حالهة من الصدمة والهيجان بين الجمهور الذي تواجد من اجل حضور الحفل.

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب وهو يسقط على خشبة المسرح حيث أكّدت عائلته بعد ذلك وفاته بشكل رسمي.

South African rapper Costa Titch has reportedly #diedsuddenly on stage at a music festival. pic.twitter.com/zAbzWCmBlk — DiedSuddenly (@DiedSuddenly_) March 12, 2023

عائلة مغني الراب الشاب تنعاه بكلمات حزينة

نشرت عائلة مغني الراب بيانًا رسميًا عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" أكدت فيه وفاة المغني البالغ من العمر 27 عاماً، فقالت : "لقد طرق الموت بابنا بشكل مفاجىء ومأساوي وسلبنا ابننا كونستانتينوس تسوبانوغلو، ووجدنا أنفسنا مضطرين لإعلان وفاته بهذا الوقت العصيب".