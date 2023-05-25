وفاة ملكة الرول أند روك "تينا تيرنر" بعد صراع طويل مع المرض

عمّت الأجواء الحزينة على عالم الفن والموسيقى وخاصة موسيقى الروك أند رول العالمية وذلك بعد أن أعلنت وسائل الاعلام عن وفاة النجمة العالمية "تينا تيرنر" عن عمر يناهز الـ 83 عاماً.

وفاة نجمة الروك أند رول تينا تيرنر بعد صراع مع المرض



صارعت النجمة "تينا تيرنر" مرض السرطان في آخر أيام حياتها كما كانت الفنانة العالمية الراحلة قد عانت في سنوات حياتها الأخيرة من مشاكل صحيّة عديدة منها السكتة الدماغيّة والفشل الكلوي.



وأعلنت صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عن وفاتها من خلال نشر بيانًا رسميًا مع جمهور ومتابعي الصفحة، وجاء في البيان: "بشغفها وموسيقاها الذين لا حدود لهما جذبت تينا ملايين المعجبين من حول العالم وألهمت نجوم كثيرين".



وتابع البيان: "نقول وداعاً لصديقة ونجمة عزيزة علينا تترك لنا أعمالها وموسيقاها"، وتصدّر اسمها بعد ذلك وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاتها.

نبذة عن تينا تيرنر



اشتُهرت الفنانة العالمية الراحلة تينا تيرنر بأدائها المسرحي المليء بالحيوية والسحر وقوة صوتها حيث أطلق عليها لقب ملكة الروك آند رول، وبدأت تينا شهرتها جنباً الى جنب مع زوجها آيك في ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن اغانيها ريفر ديب وماونتن هاي.



وانفصلت تينا عن زوجها بعد ذلك لكنّها استمرت في تحقيق النجاح الكبير بشكل منفرد طوال مسيرتها الفنية الملهمة.