اسما تينا تيرنر وجاي زي مُخلَّدان في قاعة مشاهير الروك آند رول

قالت مؤسّسة قاعة مشاهير الروك آند رول، إنّ المغنية تينا تيرنر ومغني الراب جاي زي من بين أحدث الأسماء التي تقرّر ضمّها إلى القاعة.

ومن بين الأسماء المختارة هذا العام للانضمام للقاعة الموجودة في مدينة كليفلاند فرقة البوب النسائية ذا جو-جوز التي ذاع صيتها في الثمانينيات وفرقة فو فايترز والمغنية والمؤلفة كارول كينغ، ومغني الروك تود روندغرين.

وسيضاف اسم تيرنر إلى القاعة تكريما لعملها المنفرد، بعد أن كرّمتها القاعة على الثنائي الغنائي أيك وتينا تيرنر. وكان اسم المغنّي ديف جرول من فرقة فو فايترز قد انضم من قبل إلى القاعة ضمن فرقة نيرفانا.

وتلقت كينغ أيضاً تكريماً سابقاً، لكنها هذه المرة ستحظى بالتكريم على الغناء بعد أن أضيف اسمها لقاعة المشاهير لعملها في مجال كتابة الأغاني مع جيري كوفين.

واختير المكرمون وفقاً لأوراق تصويت أرسلتها قاعة مشاهير الروك آند رول لأكثر من 1200 #فنان ومؤرخ وعامل في مجال الموسيقى، كما أدلى متابعون من الجمهور بأصواتهم.

ومن المزمع إضافة أسماء المكرمين إلى القاعة في مراسم بمدينة كليفلاند يوم 30 تشرين الأول.

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