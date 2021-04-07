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بعد إصابة كلايف ديفيس بالشلل.. أوبرا وينفري تكرّم تينا تيرنر خلال حفل غرامي الثاني

منشور 07 نيسان / أبريل 2021 - 10:01
أوبرا وينفري
أوبرا وينفري

أعلن منتج الأسطوانات والملحن الأمريكي "كلايف ديفيس" تأجيل عرض سهرته الثانية في "غرامي" وذلك بعد تشخيص إصابته بـ"شلل الوجه النصفي - Bell's Palsy" في فبراير الماضي.

وبعد قرار انسحاب "كلايف"، تم اختيار مقدّمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري لتقدم السهرة التي تأتي تكريمًا للممثلة والمغنية "تينا تيرنر" شهر مايو القادم.

Postponed: Clive Davis was forced to postpone his second Grammy party after being diagnosed with Bell's Palsy in February, but it should be worth the wait with Oprah Winfrey set to honor Tina Turner at the bash

ولم يُعرف بعد فيما ما إذا كانت "تورنر"، التي قدمت وداعها الأخير للجماهير بالعرض الأول للفيلم الوثائقي على شبكة HBO الشهر الماضي، ستظهر في السهرة أم ستكون المقابلة عن بُعد.

Tina: It is unclear if Turner herself, 81, who was featured in the HBO documentary Tina last month, will put in a virtual appearance at the party at this time

وكشف المصدر مطلع عن المقابلة: "لقد أجرى كلايف مقابلة لمدة 90 دقيقة، كان هناك قدر كبير من النقاش حول تينا وبدا كلايف متحمسًا لأن أوبرا ستقدم السهرة بدلًا منه".

واشتهر "ديفيس" باستضافة حفل توزيع الجوائز السنوي في فندق بيفرلي هيلتون في فندق بيفرلي هيلتون.

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