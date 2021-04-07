بعد إصابة كلايف ديفيس بالشلل.. أوبرا وينفري تكرّم تينا تيرنر خلال حفل غرامي الثاني

أعلن منتج الأسطوانات والملحن الأمريكي "كلايف ديفيس" تأجيل عرض سهرته الثانية في "غرامي" وذلك بعد تشخيص إصابته بـ"شلل الوجه النصفي - Bell's Palsy" في فبراير الماضي.

وبعد قرار انسحاب "كلايف"، تم اختيار مقدّمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري لتقدم السهرة التي تأتي تكريمًا للممثلة والمغنية "تينا تيرنر" شهر مايو القادم.

ولم يُعرف بعد فيما ما إذا كانت "تورنر"، التي قدمت وداعها الأخير للجماهير بالعرض الأول للفيلم الوثائقي على شبكة HBO الشهر الماضي، ستظهر في السهرة أم ستكون المقابلة عن بُعد.

وكشف المصدر مطلع عن المقابلة: "لقد أجرى كلايف مقابلة لمدة 90 دقيقة، كان هناك قدر كبير من النقاش حول تينا وبدا كلايف متحمسًا لأن أوبرا ستقدم السهرة بدلًا منه".

واشتهر "ديفيس" باستضافة حفل توزيع الجوائز السنوي في فندق بيفرلي هيلتون في فندق بيفرلي هيلتون.

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