وفاة ممثلة باب الحارة في حادث مأساوي عن عمر 18 عاما

توفيت الممثلة السورية ​راما شاهين​ عن عمر يناهر الـ 18 عاما اثر تعرضها لحادث سير مروّع أثناء توجهها الى بيروت برفقة مجموعة من الاصدقاء، وقد تم نقل الفقيدة الى احدى مستشفيات دمشق لتتلقى العلاج، الا انها فارقت الحياة على الفور.

وكانت عائلتها قد نعتها قائلة: (بمزيد من الحزن والأسى، تنعي إليكم أسرة الممثلة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا و دول اوروبا ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعاً بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم)، حسب موقع دنيا الوطن.

ومن الجدير ذكره أن راما شاهين قد ولدت في عام 2001، وذلك في مدينة إدلب بسوريا، فهي توفت وهي في عمر الشباب، ويُذكر أنها قد بدأت الدراسة في مجال التمثيل والغناء والرقص، وذلك بمعهد سنترال الفنون في مدينة لندن في إنجلترا، وقد كانت من المتفوقين بالمعهد، مما أهلها للتمثيل والشهرة في مقتبل الشباب من العمر.

وقد قامت راما بالمشاركة في أكثر من عمل مسرحي في دولة أوروبا وفي سوريا أيضاً، لتنتهي مشاركاتها الفنية، في مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، والتي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019، وتعرضت لهذا الحادث الأليم، أثناء سفرها مع أصدقائها في بيروت، وتوفت عصر يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو/تموز 2019.