وفاة نجمة المسلسل التركي "كان يا مكان" وابنتها تحت أنقاض زلزال تركيا

أعلنت شركة إنتاج المسلسل التركي "كان يامكان في شوكورفا" عن وفاة النجمة التركية "أمل اتايجي" التي شاركت في العمل، وابنتها تحت أنقاض الزلزال الذي حصل في تركيا قبل عدة أيام.

تفاصيل وفاة النجمة التركية أمل اتايجي تحت أنقاض الزلزال

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة النجمة التركية أمل اتايجي في الزلزال الذي ضرب تركيا والذي أسفر عن وفاة الآلاف تحت الأنقاض، حيث وصلت الحصيلة حتى اليوم إلى أكثر من 20 الف وفاة.

وأعلنت صناع المسلسل التركي "كان يامكان في شوكورفا" عن وفاة أمل اتايجي وابنتها حيث تم العثور على جثثهما تحت الأنقاض.

والجدير بالذكر أن الموسم الأول من كان يا مكان في تشكوروفا عرض عام 2018، وانتهى عرض العمل في عام 2022 ، وشارك في هذا العمل نخبة من نجوم تركيا أبرزهم هلال ألتنبيليك، وجسدت الفنانة الراحلة دور ثانوي في العمل.

نجوم تركيا يقدمون الدعم لمتضرري الزلزال

قدّم العديد من مشاهير ونجوم تركيا الدعم والمساعدة لمتضرري الزلزال المدير والذي أسفر عن وفاة أكثر من 20 الف شخص وتهدم الآلاف من المنازل وتشرد عدد كبير من العائلات.

وحرص نجوم تركيا على تقديم الدعم المادي من خلال التبرع بمبالغ كبيرة، كما قام عدد كبير منهم بالنزول إلى المناطق المتضررة والقيام بتعبئة المساعدات بنفسهم من أجل ايصالها إلى العائلات المتضررة.

وظهر العديد من النجوم في بث مباشر عبر يوتيوب او انستغرام لتجمع التبرعات المادية.