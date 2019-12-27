وفق اعترافه لعفاف شعيب: هيثم زكي متورط في جرائم قتل!

كشف الإعلامي محمد الغيطي، سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام فى الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد اندلاع ثورة 25 يناير.

وقال محمد الغيطي، خلال برنامجه (كلام مع الغيطي) الذى يعرض على شاشة (الحدث اليوم)، إن (السر وراء اختفاء هيثم أحمد زكي فى هذه الفترة، وكما روت لي الفنانة عفاف شعيب، هو اتهامه في بعض الجرائم بسبب سرقة سلاح والده أحمد زكي، والذي قام بتجديد رخصته باسمه، وذلك خلال فترة حالة عدم الانضباط التي شهدتها مصر عام 2011).

ويضيف محمد الغيطي: (الذي قام بسرقة السلاح منذ وفاة والده ارتكب به عدة جرائم قتل، وكان المتهم فيها هيثم أحمد زكي، وهو ما دفعه للاختفاء في هذه الفترة، وذهب إلى الفنانة عفاف شعيب وقال لها إنه سيختفي هذه الفترة لحين إظهار الحقيقة)، حسب موقع صدى البلد.

وأوضح: (بعد فترة قصيرة تم إلقاء القبض على المجرم الحقيقي واعترف بسرقته وجرائمه، وأصبح هيثم أحمد زكي بريئا من أي تهمة).



يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفى فى 7 نوفمبر الماضى، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود.