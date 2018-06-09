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وليد توفيق يغني لعهد التميمي في اليوم العالمي للقدس

وليد توفيق يغني لعهد التميمي في اليوم العالمي للقدس
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