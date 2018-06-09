وليد توفيق يغني لعهد التميمي في اليوم العالمي للقدس
وليد توفيق يغني لعهد التميمي في اليوم العالمي للقدس
قام النجم والفنان الكبير وليد توفيق بتسجيل أغنية عن القدس وأبطال المقاومة من أبناء وبنات فلسطين عهد التميمي و وعد ون اريمان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقدس، حسب اليوم السابع.
وقال النجم الكبير وليد توفيق، أن الأغنية أكبر سلاح لمواجهة ومقاومة الاحتلال، مضيفا: محبتي واحترامي للمشاركين في العمل الكبير على كل هذا الحب والوفاء والاحتضان لفلسطين الوطن والقضية من عهد ووعد وناريمان والأسرى فى سجونهم، مشيدا بالمشاركين في الأغنية وثائر الغضبان و نزار فرنسيس وإحسان المنذر.
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