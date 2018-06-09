وليد توفيق يغني لعهد التميمي في اليوم العالمي للقدس

قام النجم والفنان الكبير وليد توفيق بتسجيل أغنية عن القدس وأبطال المقاومة من أبناء وبنات فلسطين عهد التميمي و وعد ون اريمان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقدس، حسب اليوم السابع.

وقال النجم الكبير وليد توفيق، أن الأغنية أكبر سلاح لمواجهة ومقاومة الاحتلال، مضيفا: محبتي واحترامي للمشاركين في العمل الكبير على كل هذا الحب والوفاء والاحتضان لفلسطين الوطن والقضية من عهد ووعد وناريمان والأسرى فى سجونهم، مشيدا بالمشاركين في الأغنية وثائر الغضبان و نزار فرنسيس وإحسان المنذر.