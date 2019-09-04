وليد توفيق يحيي حفلا غنائيا في دمشق اليوم

يحيي الفنان وليد توفيق اليوم الأربعاء، حفلا غنائيا في سوريا ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي والذي تستمر فعالياته حتى يوم 6 سبتمبر/أيلول، حسب موقع اليوم السابع.

وانتهى مؤخرا وليد توفيق من المشاركة ضمن جولة فنية على السفينة البحرية (ستار أون بورد) بمشاركة العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم ، حيث تألق وليد توفيق كعادته وغنى وليد مجموعة من أجمل أعماله الفنية، وسط تفاعل جماهيري كبير، ضمن أجواء فنية أكثر من رائعة.