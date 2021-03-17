وليد توفيق يكشف أسباب خلافه مع هاني شاكر...

كشف النجم اللبناني وليد توفيق حقيقة الخلاف مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك بعد تصريحات تلفزيونية له، أكد من خلالها أن طرح الأغنية الجديدة لأمير الغناء العربي (بقالي كتير) بعد فترة قصيرة من الأغنية التي لحنها له (كيف بتنسى) أثر على نجاحها، موضحا أنه كانت يتمنى أن يعطى لها وقت أكثر للانتشار.

وقال وليد توفيق، في فيديو عبر حسابه بموقع (تويتر):(لا أزمة ولا خلاف مع الصديق الحبيب هاني شاكر أولا، ثانيا كل الحكاية إني سئلت في أحد البرامج عن الأغنية اللى لحنتها للأستاذ هاني (كيف بتنسى) والتي نجحت وحبوها الناس أوي).

وأوضح قائلاً:(ولكن كنت أتمنى وليس خلاف من أخي وصديقى هانى شاكر، يعطيها وقت أكثر في الانتشار حتى الناس تشوفها أكتر وتأخد حقها في الانتشار ذلك ما حدث بالضبط، لا خلاف ولا أزمة ولا أي شيء).

وتابع:(أنا بحترم هاني شاكر وحبيت التعامل معاه، وهيكون فيه تعامل تاني إن شاء الله، وأبارك لهاني شاكر على عمله الجديد من كل قلبي ألف مبروك بحبك يا هاني).

بينما رد أمير الغناء العربي هانى شاكر، قائلاً:( اخويا وحبيبي وليد توفيق ربنا ما يجيب اي خلاف بينا لأنك عندي أكبر وأغلى من أي خلاف ممكن يبعدنا ويزعلنا من بعض).

يشار إلى أن المطرب هاني شاكر طرح أحدث أغانيه (بقالي كتير)، والتي تجمعه مع المطربة اللبنانية كارول سماحة في فبراير/شباط الماضي، كما طرحت أغنية (كيف بتنسى) التي لحنها وليد توفيق في يناير/كانون الثاني الماضى.