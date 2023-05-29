وليد توفيق يهدي أغنية لولي عهد الأردن وعروسه: "ورجوة بدر الليالي هَنّوها وْزفّوا"

أهدى الفنان اللبناني وليد توفيق ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وعروسه السعودية رجوى آل سيف أغنية كتبت خصيصًا بمناسبة زفافهما الملكي المقرر إقامته يوم الخميس القادم، الموافق الأول من حزيران.

وليد توفيق يهدي المملكة الأردنية الهاشمية أغنية

وشارك توفيق الأغنية عبر حسابه في "إنستغرام"، مُشيرًا إلى أنها مهداة إلى المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حفل زفات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد.

وكشف أن الأغنية من كلمات الشاعر القدير نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، وتوزيع مصطفى عبد الرضا".

وجاء في كلمات الأغنية: يا قْلوب اصطَفّوا..أْلوف وْما يْكَفّوا.. ع الصفّين نْحَيّي حسين.. إبن الأشرف دنيا وْدين.. ال ع جْبينو ما بْيعلا جْبين والعزّ بْكَفّوا..والتهاني بالعالي للغالي ابن الغالي.. وْرَجوَة بدر الليالي .. هَنّوها وْزفّوا".

