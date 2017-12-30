يائيل القاسم يهمل نصيحة والده ويختار نانسي عجرم

يائيل القاسم

لأول مرة يقف الطفل يائيل القاسم ( 9 سنوات) على مسرح للغناء، ورغم ذلك لم يتردد صوته الذي امتد ليخطف المدربين الثلاثة في برنامج " ذا فويس كيدز" في موسمه الثاني.

اختار يائيل الفنانة نانسي عجرم لإحساسها فهو الطفل الذي يعيش مع والده لانفصال أهله، واحتار قبل اختيارها بان يختار كاظم كما نصحه والده أم يختار نانسي عجرم التي تقدم له العاطفة الأنثوية.

أعلن يائيل ان والده علمه الغناء وأكد كاظم أنه التف له ليس لأن يغني بصوت وإحساس فقط إنما أيضاً لأنه يغني أغنية من دون إيقاع وهذا الأمر صعب على المسرح.

ثم قال له تامر: "انت اخترت أغنية فيها الكثير من الإحساس، واتلخبط بسبب jصفيق الجمهور ونعذرك على ذلك" لكن نانسي سارعت وقالت ممازحة: " جيت انا اعدت هون اطلعت في، كرمال هيك اتلخبط".

وأثناء وقوف نانسي إلى جانبه على المسرح اقترح كاظم الساهر أن يأخذ صورة لهما بعدسة هاتفه.