يارا تحتفل بعيد الحب في الشارقة

تحيي الفنانة اللبنانية ياراحفلا غنائيا في دولة الإمارات، على مسرح المجاز بالشارقة يوم 12 فبراير/شباط وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.

وأعلنت يارا عن موعد الحفل وشاركت متابعيها صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها: (انتظروني في مسرح المجاز بالشارقة، بتاريخ 12 فبراير، في حفل مميز، وهلا بالمجاز).

وانهالت تعليقات المعجبين، وأبرزها: (بالتوفيق يا عمري في انتظارك.. أنت أحلى من تقف على مسرح المجاز.. موفقة يا قلبي).

من جهة أخرى، أطلقت الفنانة اللبنانية يارا أغنية جديدة على (يوتيوب) من ألبومها (ملّيت) تحمل عنوان (غازلني زيادة) من كلمات تمام زليق، ألحان طارق أبوجودة وتوزيع عمر صباغ.

وكانت يارا طرحت ثلاث أغنيات هي (مليت) من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبوجودة وتوزيع عباس صباح، و(بعدك هون) من كلمات وألحان طارق أبوجودة وتوزيع عباس صباح، و(السهرة هتحلوّ) وهي باللهجة المصرية.