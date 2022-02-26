يارا تستعد لإحياء حفل غنائي في الكويت في هذا الموعد

تحيي المطربة اللبنانية يارا حفلاً غنائيًا، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يوم الاثنين 28 فبراير/شباط الجاري، بمناسبة العيد الوطنى الكويتي، ومن المقرر أن تقدم يارا باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

يارا كانت قد أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح المجاز بالشارقة في الإمارات يوم 12 فبراير/شباط الجاري تزامنًا من احتفالات عيد الحب، وقد قدمت يارا باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور.

وطرحت يارا الأيام الماضية، أغنية (يا هوا) من ألبومها الجديد (مليت) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب)

أغنية (يا هوا) باللهجة اللبنانية من كلمات والحان طارق أبو جودة وتوزيع موسيقي لعادل عبدالله.