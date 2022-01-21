يارا تطرح أغنيتها الجديدة (من ورا قلبي)

طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم (من ورا قلبي)، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

أغنية من (ورا قلب) من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع موسيقي: شريف قاسم، وتم طرحها على طريقة الفيديو لاريكس.

وكانت يارا قد طرحت مؤخرًا أغنيتها (أنا رحت منك) باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور .

وتعاونت فيه يارا مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.