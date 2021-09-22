يارا تطرح أغنيتها الطربية (أنا رحت منك) و باللهجة المصرية

طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنيتها الجديدة (أنا رحت منك) و التي قدمتها باللهجة المصرية. وتعد هذه الأغنية ذات الطابع الطربي، عملا استثنائيا، تعاونت فيه يارا مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر.

بدورها يارا أكدت سعادتها بتقديم أغنية (أنا رحت منك)، وعبرت عن شعورها بالفخر بهذا العمل الذي كتبه الشاعر المبدع حسين السيد، ولحنه الموسيقار طلال.

تجدر الإشارة إلى أن يارا كانت قد طرحت مؤخرا أحدث البوماتها الخليجية (غير الناس)، و قد حظيت أغنياته بنجاح لافت وبانتشار واسع، نذكر من أغنياته (غير الناس)، وهي من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، و أغنية (ما ودعوني) من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجي، وتوزيع عباس صباح.