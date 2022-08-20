يارا تطرح (عايش فيي) آخر أغنيات البومها الجديد

طرحت المطربة اللبنانية يارا أحدث أعمالها الغنائية مؤخراً (عايش فيي) وهي الأغنية الأخيرة من ألبومها (مليت).

الأغنية باللهجة اللبنانية وهي من كلمات وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صباح، وتظهر يارا بالكليب بـ(لوكات) مختلفة خلال الأغنية التى تتعاون فيها مع المخرج سليمي.

يارا التي عاشت فترة طويلة مؤخّراً في الإمارات، عادت خصّيصاً إلى لبنان من أجل إطلاق هذه الأغنية وستطلقها على كافّة القنوات المحليّة، مع جمهورها اللبناني أوّلاً وهي من إنتاج T-Music وعقد إدارة أعمال جديد مع شركة Music is my life.

وكانت المطربة يارا طرحت أغنيتها الجديدة (أنا رحت منك) باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور.

وتعاونت يارا في هذا العمل الاستثنائي مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر .