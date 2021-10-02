يارا تطرح فيديو أحدث أغنياتها (مليت)

طرحت الفنانة اللبنانية يارا، أحدث أغانيها بعنوان (مليت)، على طريقة الفيديو كليب، وهي أول أغاني ألبومها الغنائي الجديد، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب). الأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جودة، توزيع عبّاس صباح.

يارا كانت قد روجت لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع ؛(إنستغرام) أمس، ونشرت صورة من البوستر الدعائي لألبومها الجديد، كما قامت اليوم الجمعة بنشر مقطع من الفيديو كليب، وطلبت من جمهورها الاستماع للأغنية عبر (يوتيوب).

وكانت المطربة يارا قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة (أنا رحت منك) باللهجة المصرية، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور.





والأغنية نتاج عمل استثنائي تعاونت فيه يارا مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر، ليكون الجمهور العربي على موعد مع عمل موسيقي فريد، يستمتع خلاله بوجبة راقية من جمال الأداء وروعة الكلمات ورقة النغم.