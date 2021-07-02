يارا و سيف نبيل يحييان عيد الأضحى في دبي

تستعد المطربة اللبنانية يارا لإحياء حفل غنائي فى إمارة دبي بدولة الإمارات، وذلك يوم الأربعاء 21 من شهر يوليو/تموز الجاري، والموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ويشاركها في الحفل المطرب الشاب سيف نبيل، ويقدمان باقة متميزة من أغنياتهم احتفالا بهذه المناسبة، حسب موقع اليوم السابع.

وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا أحدث أغنياتها (ساري) وهي خامس أغنيات ألبومها الخليجي الجديد (غير الناس)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم.

وطرحت المطربة اللبنانية يارا أربع أغنيات من ألبومها الجديد قبل أغنية (ساري)، وهم الأغنية الأولى بعنوان (غير الناس) وهي من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان (ما ودعوني) من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

وطرحت الأغنية الثالثة بعنوان (على المكشوف)، وهي من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان (يمرني طاريك) وهي من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.