ياسر العظمة يسخر من تشبيهه بعالم فلكي.. والمتابعون "اطلع من بين الخبيزة"

سخر الفنان السوري ياسر العظمة من صفحة "الجزيرة الوثائقية" بعد استخدامها صورة قديمة له نسبتها إلى عالم فلكي مسلم، دون إدراك الخطأ الذي وقعت به.

وشارك ياسر العظمة عبر حسابه على موقع فيسبوك غلاف مقالٍ وثائقي لـ"الجزيرة الوثائقية" عن “ابن الشاطر”، والذي تضمن صورة قديمة له من مسلسل "وتعود القدس"، أرفقت بتعليق: "فلكي عربي فذ تنسب إليه نظرية مركزية الشمس، عرف كأشهر مؤقت في التاريخ الإسلامي حيث طور المزولة وصناعتها، فما الذي لا تعرفه عن ابن الشاطر الدمشقي؟".





ولم يكتفِ العظمة بنشر الصورة بحسب، بل أرفقها بتعليق يسخر من خلالها بمستخدم الصورة، وكتب: "يبدو أن الشاطر الذي استعار صوتي لكنه لا يعرف انها تعود لمسلسل "وتعود القدس" مع الفنان المصري عبدالله غيث".

ورغم الخطأ المرتكب، إلَّا أن القناة لم تحذف المقال أو تجري تعديلًا على الصورةرغم التعليقات الساخرة والتي تشير إلى أن المتواجد في الصورة ليس الفلكي الشاطر الدمشقي بل الفنان ياسر العظمة، فكتبت إحداهن: "منذ متى ياسر العظمه يعمل بالفلك".

وعلَّق آخر: "شكله كان جد ياسر العظمة"، وأضافت أخرى "ياسر العظمة اطلع من بين الخبيزة انا شايفك".

صورة قديمة لـ ياسر العظمة وزوجته

وفي وقت سابق، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للنجم السوري برفقة زوجته وشقيقاته على ما يبدو.

نشرت إحدى الحسابات المختصة بالدراما السورية صورة للنجم القدير ياسر العظمة برفقة زوجته صباح خطاب صاحبة الابتسامة اللطيفة، بينما تقف سيدتين على جانبيه.

والجدير بالذكر أن زوجة العظمة هي شقيقة الفنانتين فاديا وأميرة خطاب.