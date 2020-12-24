ياسر الفيصل يهاجم بدور البراهيم بسبب نشرها رسالة غرامية لمعجب: "هذه شحاذة تخلينا نحتقرك"

شن مشهور التواصل الاجتماعي السعودي ياسر الفيصل هجوما على مواطنته الفاشينيستا وخبيرة التجميل بدور البراهيم، بسبب عرضها رسالة رومانسية لمعجب يدعى عبدالله العنزي وإلحاحه في الزواج منها؛ وعرضه عليها إرسال مبلغ مالى على حسابها البنكي.

ونشر الفيصل على حسابه عبر "سناب شات" منشورا ساخراً من إلحاح أحد المعجبين للزواج من بدور البراهيم، قائلاً: "منتشرة وقاحة طلب مهور عالية حاليا ووضع شروط مثل سيارة فارهة وبيت، صاروا البجحات يعاملون المهر معاملة أنه سعرهم.. للمعلومية هذه شحاذة وخروج عن العزة والكرامة ولا تقولين حقي ومن الشرع".

وتابع الفيصل :"المهر اللي وجد في الشرع شيء تانى تماما عن الشحذة اللي تمارسونها ووصل فى البعض فيهم ينزلون محادثات مختلفة لرجال يترجونهم يعطونهم هدايا أو يدفعون لهم مبالغ ترى هذا الشيء يخلينا نستحقرك، هذا ما يرفع منك وما راح يخلينا نشوفك مرغوبة".

وفهمت البراهيم أن الفيصل يقصدها بمنشوره وهو ما جعلها ترد عليه فقالت عبر حسابها على "سناب شات": "صمتي لا يعنى ضعفي عندي لسان يخليك سنتين وأنت تدور قطع غيار لكرامتك".

وتابعت: "كلنا يعرف بذائتك وأسلوب إنك تكتب وترد علي نفسك بالمسجات معروف مشكلتك انك انسان مجهول لا صورة ولا صوت ونفسية كان علمتك دروبك وينطبق عليك مثل كان يرى الناس بعين طبعه".

ونشرت الفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل بدور البراهيم، رسالة وصلتها تضمنت طلبا للزواج قيل إنه خاص بشخص يدعى عبدالله العنزي، لاسيما وأن بدور أخفت هويته.

وبحسب رسالة عبدالله العنزي التي تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قال فيها: "مساء الخير.. ماني عارف كيف أقولك .. صار لي شهرين تقريبا بكل أمانة تعلقت فيك كتير ما توقعت وربي يصير لي كذا".

كما عرض عليها العنزي على حسب الرسالة أن ترسل له حسابها البنكي ليرسل لها مبلغ مالى وهو ما استنكره الجمهور وهو استعراض البراهيم كونها مرغوبة بعرض الأموال عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن ياسر فيصل يعد من أكثر الاسماء التي لمعت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة، حيث يتابعه عدد كبير من الأشخاص في السعودية بشكل عام، وله جماهير على مستوى الوطن العربي. وعرف عن ياسر فيصل أنه يقوم بشن هجمات ضد الشخصيات المشهورة من خلال الانتقاد هذا الأمر أدى إلى انقسام الجماهير إلى قسمين قسم مؤيد له وقسم آخر معارض للأفعال التي يقوم بها ضد الشخصيات المشهورة.

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