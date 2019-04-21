ياسر جلال أبرزهم.. نجوم ثبتوا أقدامهم في دراما رمضان للعام الثاني على التوالي

استطاع عدد من نجوم الفن في مصر، الحفاظ على تواجدهم في موسم دراما رمضان 2019، للعام الثاني على التوالي، بعدما اقتنع الجمهور بأعمالهم في رمضان الماضي، فتعاقد معهم المنتجون بسبب جماهيريتهم التي حققوها.

ويرصد "البوابة"، النجوم الذين حافظوا على استمراريتهم، إضافة لاستطلاع آراء النقاد حول إمكانية فرصهم في النجاح، في ظل غياب الزعيم عادل إمام، عن دراما رمضان المقبل، بعد تأجيل مسلسله "فالنتينو"، رسميًا.

محمد رمضان

حجز الفنان المصري محمد رمضان، مكانًا في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "زلزال"، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، وكان الفنان المصري ذو الشعبية الكبيرة قد قدّم في رمضان الماضي، مسلسل "نسر الصعيد".

ياسر جلال

أصبح الفنان المصري ياسر جلال، يترك بصمة لدى الجمهور في موسم رمضان، فمنذ تقديمه مسلسل "ظل الرئيس"، قبل عامين، ظهر ياسر جلال، في رمضان الماضي بمسلسل "رحيم"، ويستمر الفنان المصري، في المنافسة خلال دراما رمضان 2019 بمسلسل "لمس أكتاف"، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

هاني سلامة

رغم أن الفنان المصري هاني سلامة، لم يعتاد عليه الجمهور في دراما رمضان، إلا أنه استطاع أن يحافظ على مكانه للعام الثاني على التوالي، فبعدما شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "فوق السحاب"، يخوض هاني سلامة في رمضان المقبل بمسلسل "قمر هادي"، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز ويشارك في بطولته يسرا اللوزي، وحمزة العيلي.

مي عز الدين

تُقدم الفنانة المصرية مي عز الدين في دراما رمضان 2019، مسلسل "البرنسيسة بيسة"، من تأليف مصطفى عمر وجمال هاشم وإخراج أكرم فريد.

وكانت مي عز الدين، قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "رسايل".

حمادة هلال

حافظ الفنان المصري حمادة هلال، على مكانه في السباق الرمضاني المقبل، رغم أنه لم يحقق النجاح المرجو من وراء عرض مسلسله في رمضان الماضي، والذي حمل عنوان "قانون عمر".

وتأتي منافسة حماده هلال، هذا العام بمسلسل "ابن أصول"، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد بكير.

علي ربيع

ينافس الفنان المصري علي ربيع، نجم "مسرح مصر"، بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، وذلك بعد نجاحه في أولى بطولاته المطلقة العام الماضي بمسلسل "سُكْ على اخواتك"، الذي رافقته فيه الفنانة المصرية هنا الزاهد.

مصطفى خاطر

يتواجد الفنان المصري الشاب مصطفى خاطر، للعام الثاني على التوالي، في السباق الرمضاني، من خلال مسلسل "طلقة حظ"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

وكان مصطفى خاطر، قد شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ربع رومي".

آراء النقاد

أكد الناقد المصري سمير الجمل، أن دراما رمضان بدأ يتصدرها النجوم الشباب، بالأخص من العام الماضي عندما صعد ياسر جلال وهاني سلامة وعلي ربيع، ورغم أن العام الماضي كان الميزان متوازنًا بعض الشيء بوجود عادل إمام ويحيى الفخراني، ولكن هذا العام تعد دراما رمضان 2019 شبابية خالصة.

وأوضح سمير الجمل في تصريح لـ"البوابة"، أن هذا التواجد سببه الشعبية التي يتمتع بها هؤلاء النجوم عبر السوشيال ميديا، وعلى الشاشات، لافتًا إلى أن اعتماد المنتجين على هؤلاء النجوم لضمان التسويق عبر المحطات الفضائية.

وأوضحت الناقدة ماجدة خيرالله، في تصريحها لـ"البوابة"، أن كل نجم من هؤلاء أصبح له جمهوره الذي ينتظره كل عام، إضافة إلى أن تقليل الأجور كان سببًا رئيسيًا في اعتماد المنتجين على الشباب، منوهًة إلى أن التكتلات الإنتاجية سيظهر نتيجتها بعد انتهاء شهر رمضان، وتحديد المستفيد وغير المستفيد.