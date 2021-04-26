ياسمين الخطيب: "تعرضت للتحرش من 99% من الرجال"..ومن لم يتحرشوا بها جبناء!

أطلَّت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب في برنامج "لحظات جرئية مع الإعلامي أحمد سالم، وتطرقت في حوارها عن تعرضها للتحرش.

كشفت ياسمين الخطيب أنها تعرضت للتحرش بشكل كبير جدًا، فمن بين 100 رجل تعاملت معهم هناك 99 شخصًا تحرشوا بها، أما الواحد المتبقي فهو إما جبان أو ذكي جدًا، لكن إن أتيحت له الفرصة سيتحرش بها، وقات: "أكتب في الموضوع مجلدات، النوادر هم من تعاملوا معي باحترام".

وحينما سألها المقدم عن رد فعلها تجاه أولئك المتحرشين، أجابت أنها تقدم على ضربهم، تقول: " “باديهم بالاقلام، بظهر ايدي على وجه"، وأشارت أن رد فعلهم يكون بالذهول دون أن يرد لها الضربة.

وأكَّدت أنها تمنح المتحرش فرصة للتراجع، مُعتبرةً نفسها شخصية مرنة، تقول: "أنا ست مرنة ومش مجنونة امشي الطش في الناس”.

وفي وقت سابق، كشفت ياسمين الخطيب عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بمستشفى شهيرة بالمهندسين، ولم تذكر اسمه، مشيرة إلى إنها كانت تبلغ من العمر وقتها 19 عاما .