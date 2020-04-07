ياسمين الخطيب مصابة بمرض يحرجها في أزمة (كورونا)!

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن معاناتها من مرض مزمن منذ طفولتها، ومستمر حتى الآن، لكنه أصبح يسبب لها إحراجاً كبيراً في ظل أزمة (كورونا)، لأنه أصبح تُهمة.

و كتبت ياسمين عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك): (أعاني منذ طفولتي من سعال مزمن.. والدي لف بيا الدنيا لإيجاد علاج، بلا جدوى.. حتى نصحه أحدهم بزيارة الدكتور المصري المخضرم هاشم فؤاد -رحمه الله- فشخص الحالة بأنها (كحة عصبية)، لا تعكس أي عِلة في حنجرتي، وإنما حالتي النفسية.. فاستسلمت لها، وعشت بها)، حسب موقع دنيا الوطن.

أضافت ياسمين: (اليومين دول لما بكح في مكان عام، الناس بتبص لي كأني إرهابية).



