ياسمين رئيس تستمتع بإجازة الصيف و المتابعون: (اختشي!)

تعرضت الفنانة ياسمين رئيس على مدار اليومين الماضيين، لموجة من الهجوم الشديد، بسبب الصور والفيديوهات التي طرحتها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير (انستغرام) والتي وصفت بالجريئة.

وطرحت ياسمين خلال اليومين الماضيين، مجموعة من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية، كان آخرها فيديو وهي ترتدي ملابس السباحة أأثناء قضائها إجازتها الصيفية وهو ما تسبب فى هجوم حاد عليها من قبل الجمهور..

كما نشرت ياسمين منذ عدة أيام صورا لها من نفس الإجازة وهي ترتدي (هوت شورت) ، مما جعل البعض ينتقدها بشدة ويقارنوا بين صورتها بالشورت وبالحجاب الذي ظهرت به أثناء أدائها مناسك العمرة شهر فبراير/شباط الماضي.

وكان هناك بعض التعليقات السلبية على ياسمين رئيس بسبب ملابسها، كان أبرزها الذي كتب: (ربنا يهديكي ، يا حجة انت لسة جاية من العمرة أختشي).

يذكر أن ياسمين رئيس تخوض السباق الرمضاني 2023 ببطولة مسلسل (بابا المجال) للمخرج أحمد خالد موسى، والذي تعود فيه للتعاون مع النجم مصطفى شعبان بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل (ملوك الجدعنة)، والذي عرض في رمضان 2021 وحصد ملايين المشاهدات محليًا وعربيًا.