ياسمين رئيس تغلق التعليقات على هذه الصورة

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة.

وأغلقت الفنانة ياسمين رئيس خاصية التعليقات و لم يعرف السبب.

وكانت الفنانة قد شاركت في بطولة مسلسل (60 دقيقة) الذي عرض عبر منصة (شاهد)، وشارك في بطولة المسلسل محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، غادة طلعت، مها نصار، ومن إخراج مريم أحمدي.

ويعرض لها حاليا بالسينمات فيلم (قمر 14) بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.