ياسمين رئيس في لبنان لتصوير (60 دقيقة) أمام محمود نصر

تستعد الفنانة ياسمين رئيس، لتصوير مشاهد خارجية من مسلسل (60 دقيقة). هذا و غادرت ياسمين مصر متجهة إلى دولة لبنان خلال الأيام الماضية، لتصوير العديد من المشاهد، حيث تجسد دور فتاة تدعى ياسمين، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، وينتمي العمل لنوعية الـ10 حلقات.

من المقرر عرضه المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتتوالى الأحداث في حقيبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيوينة.



ومسلسل (60 دقيقة)، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم الأحمدى، وبطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.





من ناحية أخرى انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم (جارة القمر)، فى مدينة أسوان وتنتظر موعد طرحه في السينمات، والعمل إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمود زهران، حيث تشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمي ومحمد الشرنوبي وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وأحمد مالك.