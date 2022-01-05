ياسمين رئيس و دينا الشربيني...(أحفاد ريّا وسكينة)

تستعد النجمتين ياسمين رئيس ودينا الشربيني لتقديم أول بطولة مسرحية لهما من خلال مسرحية (أحفاد ريّا وسكينة).

(أحفاد ريا وسكينة) من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية (أحفاد ريّا وسكينة) شخصية (بوسي شوكت لاظلو") التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

من ناحية أخرى، تنتظر ياسمين رئيس عرض أحدث أفلامها (قمر 14) في دور العرض السينمائية، بعد عرضه العالمي الأول بالدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ذلك بجانب فيلمها جارة القمر الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

أما دينا الشربيني، فتستكمل تصوير أحدث أفلامها (حامل اللقب) من تأليف إيهاب بليبل، إخراج هشام فتحي، بطولة هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، دنيا ماهر ومحمد كيلاني.