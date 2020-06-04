شقيقة محمد رمضان تتعرض للتنمر..ما حقيقة ردها على الموضوع؟

أعلنت إيمان رمضان وهي شقيقة النجم محمد رمضان منذ أيام خبر زواجها بحفل كبير أقيم في مصر، وكانت إيمان قد شاركت صور من حفل زفافها.

إيمان ما إن شاركت الصور حتى تلقت تعليقات لاذعة من الجمهور الذي علق على شكلها بطريقة لا أخلاقية ومليئة بالتنمر، وهو ما استفز أغلب الجمهور الذي هاجم المنتقدين وحتى أن الإعلاميين عبروا عن انزعاجهم من التعليقات ومن بينهم الإعلامية المصرية "بسمة وهبة" التي علقت بـ "الي حصل مع شقيقة محمد رمضان قلة أدب وعنصرية..بدل ما نهني البنت بزواجها نتنمر عليها..لا دين ولا شرع يقبل ده" وأضافت "يا ما ناس وأطفال انتحروا من التنمر والتعليقات المسيئة"!

في نفس السياق، إنتشر تصريح على أنه جاء على لسان ايمان رمضان جاء فيه "في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي و معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رايك لنفسك وبعدين اتعلموا ان الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".

في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي و معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رايك لنفسك وبعدين اتعلموا ان الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم☺ pic.twitter.com/7Oe1yvwOLD — Eman ramadan (@Emanramadan1111) June 2, 2020

التصريح الذي انتشر بشكل كبير على الأغلب أنه ليس من حساب ايمان، فهي لا تمتلك حساب رسمي على تويتر إلا أن ذلك لم يمنع التغريدة بالإنتشار بشكل كبير وواسع عبر السوشال ميديا.

يذكر أنه تم التحقيق مع زوج ايمان على آثر انتشار فيديوهات من حفل الزفاف تظهر عدم الإلتزام بقواعد الحجر والقوانين المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، وعلى الأغلب أن تم دفع مبلغ مالي كـ مخالفة.



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