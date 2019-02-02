ياسمين صبري تشعل (انستجرام) بأحدث صورها...شاهدها

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها في روسيا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور (انستجرام)، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، حسب موقع الخليج 365.

وتعاقدت ياسمين مؤخرًا على بطولة مسلسل (حكايتي) المقرر أن يعرض في رمضان ٢٠١٩.

(حكايتي) تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة (سينرجي) بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد الناصر ومصطفى درويش وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.