ياسمين صبري برَّاقة بالأصفر.. والمعجبون مصدومون بشكلها المختلف!

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بجمالها وإطلالتها الأنيقة بحضورها حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل.

وتألَّقت ياسمين صبري بإطلالة من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، وارتدت فستانًا أصفر اللون أوف شولدر برَّاق جاء بطيَّة كبيرة ناحية الصدر، بينما انسدل على جسدها بطريقة انسيابية مبرزًا خصرها النحيل ورشاقتها.

وأكملت صبري إطلالتها بقلادة ألماسية مُزيَّن بأحجار صفراء اللون تتناسب مع لون إطلالتها، بالإضافة إلى مجموعة من الخواتم وإسوارة مُرصَّعة بالألماس.

واعتمدت صبري مكياج من درجات البرونزي، وطبَّقت ظلال عيون دُخاني مع لمسة برَّاقة من اللون الأصفر، في حين أسدلت شعرها البني الحريري الكثيف على جانبي كتفها.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب بإطلالتها وبين منتقد، فكتبت إحداهن: "غلط غلط غلططط شكل الجسم المثلث المقلوب ابدا لا يتناسب مع الفساتين الكتف المفتوح".

وعلَّق آخر: " معجبتنيش دي المره عرضتي كثير من الاكتاف".

في حين كتب أحدهم ساخرًا: " هو انتي مصدقة ان الستايل ده حلو !!"

وعلّقت إحداهن مُشيدةً بجمالها: " ياويلي ويلااااه اي دي الحلاوه كلها".

وأشار البعض أن إطلالتها أصبحت متشابهة، فدائمًا ما تختار تفصيلة الفساتين الضيقة ذات قصة الأكتاف العارية، بالإضافة إلى القماش الترتر البرَّاق، وكتب: " ياسمين صايره مملة هالإطلالة حسبتها من حدث قديم ماعرفت انها جديده الا من كلامكم".

وبعيدًا عن جمال إطلالتها وأناقتها، لاحظ المعجبون التغيُّر الطفيف الذي طرأ على شكلها، حيث بدت أشبه بالممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، فعلى ما يبدو أن صبري عملت على شد وجهها بطريقة مبالغ بها.

فكتب أحدهم: " عملية شد الوجه مبالغ فيها للاسف".

وعلَّق آخر: " ليش مغيرة شكلج جان جمالج طبيعي واحلى".

وكتب آخر ساخرًا: " شويه عايزه تبقي جورجينا وشويه عايزه تبقي انجلينا وف اخر هاتبقي ويل اثميث".