ياسمين صبري تتعرض للهجوم من متابعيها و هذا هو السبب...

طالت الفنانة المصرية ياسمين صبري موجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة من قبل متابعيها. و جاءت هذه الانتقادات بعدما لفتت الأنظار بأحدث إطلالاتها من خلال صور نشرتها على حسابها الخاص في (إنستجرام)، وبدت فيها مرتديةً قميصاً وسروالاً باللون الليلكي.

هذا و تفاعل الكثير من المتابعين، فيما أبدى البعض استغرابهم ارتداءها ملابس بهذا اللون الصارخ رغم أن جدّتها توفيت منذ مدة قصيرة.

ويُشار إلى أن ياسمين صبري أعلنت في آخر نيسان/ أبريل الماضي (2021) وفاة جدّتها التي تعتبرها بمثابة والدتها الثانية، وكتبت على حسابها الخاص في تطبيق (تويتر): (توفيت اليوم جدّتي كريمة وأمي الثانية التي ربّتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله).





يُذكر أن ياسمين غابت عن الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني الحالي، إلا أنها ظهرت على الشاشات في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات إلى جانب الفنان أحمد أمين، غير أن الشركة استعاضت عنها بحملة أخرى للفنانة نانسي عجرم بمشاركة النجم أمير كرارة.