ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها على (إنستغرام)صورة لها خلال تواجدها داخل الحرم المكى لأداء مناسك العمرة، معلقة : (اللهم إني أسألك حبك لي.. ولطفك بي.. وجمالك في.. وأسألك من الأخلاق أطيبها).

و فنيا، تغيب ياسمين صبري عن ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، رغم تصريحاتها منذ فترة بأنها بصدد التحضير لعمل درامي جديد من تأليفها يحمل اسم دنيا، ولكن بمرور الوقت كشفت عن غيابها وخروجها من المنافسة الرمضانية للعام الثاني على التوالي.

وكان أخر ظهور رمضاني لها عام 2020، من خلال مسلسل (فرصة تانية) مع أيتن عامر، وأحمد مجدي.