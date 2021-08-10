ياسمين صبري تتجاهل جنازة دلال عبد العزيز وتشارك صورًا لإجازتها على البحر

أشعلت الفنانة المصرية ياسمين صبري حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن قامت بمشاركة أحدث صورها عبر صفحتها على إنستغرام أثناء قضائها الإجازة على متن يخت وسط البحر.

وعلى ما يبدو أن ياسمين صبري لم تريد أن تنضم لمجموعة النجوم الذين حضروا جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وفضلت الابتعاد عن هذه الأجواء مكتفية بتقديم التعزية عبر تويتر فقط، لتطل على متابعيها وهي على اليخت في عرض البحر بإطلالة كاجوال وابتسامة عريضة.

وفي الحقيقة، تسبب هذا الأمر بموجة انتقادات وتعليقات لاذعة بحق ياسمين صبري، حيث انتقد العديد تجاهلها لجنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والأسوأ هي أنها قامت بمشاركة صور الإجازة الخاصة بها في الوقت الذي كان فيه نجوم الوسط الفني يحضرون الجنازة.

البقاء لله #دلال_عبدالعزيز

ربنا يصبر ويقوي قلب احبابها.

انا لله وانا اليه راجعون. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) August 7, 2021

وكالعادة، لم ينس عدد من المتابعين أن يذكروا ياسمين صبري بأنها تقلّد جورجينا زوجة اللاعب كريستيانو رونالدو، سواء في إطلالاتها، أو حتى بنمط الحياة الذي تعيشه مثل الظهور على اليخوت، والتقاط الصور داخل الطائرات الخاصة وإبراز الرفاهية بكافة أشكالها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" والذي خاض سباق الدراما في رمضان 2020، في حين أنها غابت هذا العام ولم تشارك في أي عمل خلال شهر رمضان وفي الغالب بسبب فترة تفشي كورونا التي أوقفت وأجلت العديد من الأعمال.

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