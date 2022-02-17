ياسمين صبري "انا محصّنة بقوة ربنا".. وهذا سبب عدم ظهورها في البرامج

تتصدّر النجمة المصرية "ياسمين صبري" وسائل التواصل الاجتماعي سواء بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل او بسبب مظهرها واطلالاتها المتألقة.

ياسمين صبري ترفض الظهور في البرامج

كشفت النجمة المصرية بانها لا تحب الظهور في البرامج التلفزيونية والحوارية وذلك بسبب تركيز أسئلة هذه البرامج على ملابسها واكسسواراتها ومظهرها العام دون فنها وما تقدمه

وأكّدت أن هذه الأشياء لا تهم ولا تفيد الجمهور فقالت: "انا مش عايزة أكون في مكان ما بفدش الناس فيه"، وتابعت: "إن الانسان هو الي بصنع في النهاية مصيره والعالم الي بعيش فيه وكل يوم عنا قرارات مش بناخد بالنا منها وهي الي رح تحققلنا بكرا".

ياسمين صبري تثير الجدل بتصريحاتها حول علم الطاقة والكون

أثارت النجمة المصرية ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تصريحاتها حول الكون حيث شبّهت الكون ببوفيه مفتوح يتناول الانسان منه ما يريد.

وقالت ياسمين حول ذلك: "الكون عبارة عن بوفيه مفتوح وانت بتختار انت عايز ايه، فمثلاً اتخيل انك رحت على مطعم وجاء الويتر وسالك انت عايز ايه وانت طلبت الفراخ، فالفراخ مش أحسن حاجة موجودة، فانت فوّت ع نفسك أحسن حاجة موجودة".

ياسمين صبري تتحدّث عن العلاقت السلبية

أضافت النجمة المصرية ياسمين صبري إلى حديثها حول العلاقات السلبية، فقالت: "لازم تختاروا الناس الي حوالكيم لأنه في ناس كتيرة بتمتص الطاقة الايجابية".

وترى ياسمين نفسها بانها محصّنة ومبروكة فقالت: "انا بطبعي محصنّة بقوة ربنا ومبروكة وربنا بباركلي في حياتي".