ياسمين صبري تتعرض لموجة سخرية بعد تعليقها على حلقة حمو بيكا مع رامز جلال!

انهالت التعليقات والمنشورات الساخرة يوم أمس على الفنانة المصرية ياسمين صبري، وذلك بعد أن قامت بنشر تغريدات لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على حلقة مطرب المهرجانات حمو بيكا في "رامز مجنون رسمي".

وجاءت التغريدات من ياسمين صبري بعد مشاهدتها لحلقة حمو بيكا مع رامز جلال، حيث كتبت قائلة: "حمو بيكا عسل عسل"، وأشارت في تغريدة أخرى أنها ضحكت كثيرًا على تعليق بيكا عندما قال: "سفن أب بدلًا من put him up".

وربط البعض بشكل ساخر رد فعل ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا وتعليقها على أنه عسل بحبها للمال والتفاتها ماديًا للأشخاص الأثرياء كما حدث مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خاصة وأن حمو بيكا قال لرامز خلال الحلقة أن بحوزته 5 آلاف دولار في اللحظة التي كان فيها على وشك دخول المغطس المائي خلال الملقب.

والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري أصبحت حديث الجمهور والسوشيال ميديا بشكل مضاعف منذ ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى جانب الانتقادات التي تتعرض لها خلال رمضان بسبب الأخطاء الكارثية في مسلسلها "فرصة تانية".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: