ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها بصورة جديدة من صالة اللياقة..شاهدوا رشاقتها

ياسمين صبري

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري إعجاب متابعيها على موقع إنستغرام بعد مشاركتها صورة جديدة لها من داخل صالة اللياقة البدنية، وأظهرت التقدم الواضح على جسدها، حيث أنها ظهرت وهي تؤدي حركة صعبة تحتاج إلى 3 شهور تدريب قبل أن يتم اتقانها تمامًا.

واستطاعت الصورة الخاصة بالفنانة الشابة أثناء تأديتها لتمارين رياضية أن تحصد أكثر من 128 ألف إعجاب في أقل من يوم، ولم تخلو التعليقات من المدح والغزل، فكتب لها أحد المتابعين وقال: " عندى ليكى سوال ..كل ده جمال".

الجدير ذكره أن تدريبات الجيم والتمارين الرياضية التي تقوم فيها ياسمين صبري منذ فترة، تدخل ضمن استعداداتها لدورها في مسلسل "حكايتي"، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وبمشاركة أحمد بدير ومها أبو عوف وإدوارد والعديد من الأسماء الأخرى.