ياسمين صبري تستأنف نشاطها الفني بثلاثة أعمال سينمائية

البوابة-تعيش النجمة المصرية ياسمين صبري حالة من النشاط الفني الكثيف بالمشاركة في ثلاثة أعمال سينمائية.

و بدأت ياسمين تصوير فيلم (أبو نسب) قبل شهر رمضان الفائت، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها خلال الأسبوع المقبل، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، وياسمين صبري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

كما ستستكمل ياسمين صبري تصوير فيلم (البعبع) ، ويشاركها البطولة كل من النجم أمير كرارة بالإضافة إلى النجم باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، محمد أنور، عباس أبو الحسن، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

هذا و تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على بطولة فيلم (دليلة) من إخراج بيتر ميمي. ونشرت ياسمين صبري صورة عبر موقع التغريدات (تويتر) تجمعها بالمخرج والمنتج بيتر ميمي من توقيع عقود العمل، وعلقت: (Coming soon- قريباً).