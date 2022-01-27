ياسمين صبري تستعرض أناقتها في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة صباحية مبهجة،وارتدت شميز أسود مع جاكيت جلد باللون البيج، واعتمدت شعرها الأسود مرفوعا.

من جهة أخرى، شاركت الفنانة ي جمهورها بصور من احتفالها بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

وظهرت ياسمين صبري فى الصور بإطلالة جذابة ومبهجة وهى تحمل تورتة عيد الميلاد، وعلقت قائلة: (فتاة عيد الميلاد) وقد نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وتستعد ياسمين صبري لأولى بطولاتها في عالم السينما الفترة الحالية، ويحمل الفيلم اسم (شغل عصابات)، مع السيناريست أيمن وتار، يشارك الفنان المصري محمد إمام كضيف شرف في المسلسل.