ياسمين صبري تصدم الجميع بأحدث ظهور لها...عمليات تجميل أو تشويه؟

أصبحت ياسمين صبري المادة الدسمة للإعلام منذ الفترة التي أعلنت بها زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بحفل صغير اقتصر على العائلة.

وشاركت ياسمين صبري والتي اعتادت على أن تشارك تفاصيل حياتها مع جمهورها، صورة جديدة لها من إحدى المناسبات وهي ترتدي فستان أسود، إلا أن الملفت كان التغير الملحوظ في شكلها والذي صدم الجمهور نوعاً ما.

وأطلت الممثلة المصرية أطلتبتفاصيل وجه مختلفة عما سبق وكانت عليه، وبدا كأنها خضعت لعمليات تجميل جديدة في وجهها والتي ساهمت بتغير ملامح وجهها بطريقة وصفت بـ "التشويه". الجمهور بدوره علق على الصورة بـ "صارت تشبه أبو هشيمة"، وأضاف آخر "بتشبه اليسا اكثر من ياسمين صبري"، وكان هنالك تعليق "وجهها من وقت خطوبتها وهو متغير منفخ وحاله".

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد أثارت الجدل منذ يومين بصورة جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة وكانت تضع حقيبتها على كرسي منفصل، وكانت تعليقات الجمهور على الصورة "الطيارة مش لايقة مع الشنطة خالص لازم تغيريها".. "يعني الشنطة ليها كرسي مخصص.. طب كنتي خدتيني وأنا هقعد على رجل الشنطة عادي".. "يا رب أنا نفسي أركب طيارة زي الشنطة اللي هناك دي".."لا تسوي نفسك جورجينا".

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كما تم تداول نفس الصورة وتركيبها على إمرأة محتاجة على جانب الطريق، وبعد الجدل الكبير والانتشار الذي لقته الصورة تمكنت صبري من الوصول للمرأة المحتاجة ومساعدتها مادياً.

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