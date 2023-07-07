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ياسمين صبري تطل على جمهوره بالـ(مايوه) و تكشف عن سر رشاقتها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 07 تمّوز / يوليو 2023 - 03:49
ياسمين صبري
ياسمين صبري

البوابة-شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صوراً من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

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وظهرت ياسمين صبري في الصور من داخل حمام السباحة سعيدة ومبتسمة، مرتدية ملابس السباحة الخاصة و وعلقت قائلة:(لجنة).

ياسمين صبري

هذا و كشفت النجمة ياسمين صبري عن أنها لجأت لاختبار طبي لمساعدتها في تحديد النظام الغذائي المناسب لها، و هو الأمر الذي ساعدها بفقدان الكثير من وزنها.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات لراديو الرابعة الإماراتي: (دي قصة طويلة، أنا عملت حاجة اسمها اختبار دي إن إيه، بيقول لك إيه الأكل المناسب لجسمك).

وتابعت: (أنا معظم أكلي أسماك واللحمة قليل أوي، ممكن يعدي أسابيع من غير ما آكل لحمة، والأساسي بشكل يومي الأسماك).

ياسمين صبري

 

كلمات دالة:ياسمين صبري

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