ياسمين صبري تطل على جمهوره بالـ(مايوه) و تكشف عن سر رشاقتها

البوابة-شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صوراً من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت ياسمين صبري في الصور من داخل حمام السباحة سعيدة ومبتسمة، مرتدية ملابس السباحة الخاصة و وعلقت قائلة:(لجنة).

هذا و كشفت النجمة ياسمين صبري عن أنها لجأت لاختبار طبي لمساعدتها في تحديد النظام الغذائي المناسب لها، و هو الأمر الذي ساعدها بفقدان الكثير من وزنها.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات لراديو الرابعة الإماراتي: (دي قصة طويلة، أنا عملت حاجة اسمها اختبار دي إن إيه، بيقول لك إيه الأكل المناسب لجسمك).

وتابعت: (أنا معظم أكلي أسماك واللحمة قليل أوي، ممكن يعدي أسابيع من غير ما آكل لحمة، والأساسي بشكل يومي الأسماك).