ياسمين صبري تطل من جديد بعد اعتزالها عالم المنصات الإلكترونية..(فيديو)

ياسمين من كوريا في مصنع عداسات لنس مي لعمل مجموعه عداسات باسمها #الياسمين . . . كل يوم نجاح اكتر ان شاء الله . . . @calalenses #yasminesabri #ياسمين_صبري #ياسمين_صبري

A post shared by Yasmine Sabri ياسمين صبري (@yasmine_sabri_news) on Dec 3, 2018 at 7:25am PST