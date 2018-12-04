ياسمين صبري تطل من جديد بعد اعتزالها عالم المنصات الإلكترونية..(فيديو)

ياسمين صبري

لا زالت الأسباب التي دفعت الممثلة المصرية ياسمين صبري لإقفال جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة، وحتى الآن لا أحد يعلم ما الهدف أو السبب الحقيقي الذي جعلها تختفي عن أنظار متابعيها، إلّا أن بعض التقارير الصحفية أشارت أن السبب هو زواجها من شخصية عربية.

وعلى الرغم من عدم ظهورها على السوشيال ميديا كما كانت تفعل سابقًا، إلّا أن محبيها لا يزالون يتابعون أخبارها وبعضهم خصص لها صفحة خاصة تنشر آخر أخبارها، وبحسب هذه الصفحات فإن النجمة المصرية تتواجد هذه الفترة في كوريا الجنوبية، حيث انتشر لها مقطع فيديو أثناء زيارتها لشركة متخصصة في العدسات اللاصقة ستقوم قريبًا بإطلاق مجموعة عدسات تحمل اسمها.

الجدير ذكره، أن آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري كان في مهرجان الجونة السينمائي بالإضافة إلى ظهورها في حفل مجوهرات "Cartier" والتي قامت وقتها بمشاركة صورتها برفقة النجمة اللبنانية مايا دياب.