ياسمين صبري تعتذر عن مسلسل (الشادر) قبل أيام من بدء التصوير

اعتذرت الفنانة ياسمين صبري عن بطولة مسلسل (لشادر) الذي أعلنت عن تعاقدها على تقديمه مؤخرا مع المخرج سامح عبد العزيز.ومن المقرر أن يرشح مخرج العمل فنانة أخرى لبطولة المسلسل والتعاقد معها خلال الأيام المقبلة استعدادا لبدء التصوير.

يذكر أن مسلسل (الشادر) من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فيه كل من أشرف عبد الباقي، وفاء عامر، طارق صبري، محمود حافظ، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

من ناحية أخرى، خضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، كشفت عن صور منها عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور (إنستغرام)، و نالت اعجاب زملائها الفنانين و متابعيها الذين وصفوها بـ(القمر).