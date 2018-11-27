ياسمين صبري تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجىء

ياسمين صبري

أغلقت النجمة ياسمين صبري جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً (انستجرام) و (تويتر) أما (فيسبوك )فهى لا تمتلك حسابات أو صفحات عليه، وذلك فى خطوة مفاجئة خاصة وأن ياسمين من النجمات النشيطات على الشوسيال ميديا وتهتم دائما بكتابة تغريدات يومية وأيضاً نشر صور ها ، ليتساءل الجمهور عن سبب هذا الاختفاء المفاجئ، حسب موقع اليوم السابع.

وشاركت ياسمين صبرى جمهورها خلال الأيام الماضية بفيديوهات أثناء ممارستها التمارين الرياضية فى الجيم، عبر (ستوري انستجرام) الخاص بها.

ومن المقرر أن تخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى فى الدراما التليفزيونية فى شهر رمضان المقبل بمسلسل جديد تعاقدت على بطولته مع شركة (سينرجي) للمنتج تامر مرسي، لتعود به الى الدراما بعد غيابها رمضان الماضي .