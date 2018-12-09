ياسمين صبري تعود لمواقع التواصل وتكشف عن السبب الذي دفعها للاختفاء الفترة الماضية

ياسمين صبري

أثارت الفنانة ياسمين صبري في الفترة الماضية حيرة الجمهور وخاصة الفئة المحبة والمتابعة لها، حيث قررت بشكل مفاجئ دون سابق إنذار أن تغلق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوم أمس فاجأت متابعيها مرة أخرى، حيث أنها بعد غياب لفترة قصيرة لم تتجاوز الأسبوع، قررت أن تعود من جديد إلى مواقع التواصل وقامت بمشاركة صورها من رحلتها الأخيرة إلى كوريا، وشاركت بعض الصور الأخرى من تفاصيل حياتها اليومية.

وأوضحت ياسمين صبري لمحبيها أو لمن يهتم لأمرها على حد تعبيرها عن السبب الذي دفعها للاختفاء عن منصات السوشيال ميديا، حيث كتبت عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: "لمن يهمه الأمر، بكل بساطة كنت أريد بعض الوقت لنفسي فقط".

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" والتي شاركت فيه مع الفنان محمد إمام وأحمد صلاح السعدني ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، وشاركت أيضًا إلى جانب الفنان محمد رمضان في فيلم "الديزل" خلال موسم عيد الأضحى الماضي.