ياسمين صبري تكشف عن عائلتها : جمال والدتها و وسامة شقيقيها لاتوصف

ياسمين صبري

تحرص الفنانة ياسمين صبري دائما أن تخفي عائلتها عن الإعلام، وتكتفي فقط بنشر صورها من حياتها اليومية أثناء السفر أو العمل أو جلسات تصوير جديدة لها، ولكن بمناسبة الاحتفال بالعام الجديدة، قررت ياسمين كسر تلك التقاليد وكشفت عن صورة لعائلتها عبر خاصية ستورى على حسابها على موقع تبادل الصور (انستجرام)، حسب موقع اليوم السابع.

وظهرت ياسمين فى الصورة وسط عائلتها و قد برزت والدتها برشاقتها وجمالها وأناقتها، وملامح شقيقيها تقترب كثيرًا من ملامح الأجانب، كما نشرت ياسمين مجموعة صور مع شقيقيها.