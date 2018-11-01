ياسمين صبري تحضع لجلسة تصوير بالأحمر و النتيجة مخيبة للتوقعات!

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها بالفستان الأحمر حيث خضعت إلى جلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الأجنبية وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وقد انهالت العديد من التعليقات السلبية على الصور حيث انتقد جمهورها ملابسها واختيارها للفستان الأحمر مبررين انتقادهم بأنه غير لائق بها خاصة أنها تحرص على الظهور بإطلالة مميزة وهو ما يعد صدمة بالنسبة لجمهورها، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن ياسمين صبري كان آخر أعمالها فيلم (الديزل) الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد رمضان وهنا شيحة وتأليف وإخراج ياسر سامي.